Про це повідомило Державне бюро розслідувань 12 липня.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про стягнення 2,6 мільярда гривень до державного бюджету з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино “PIN-UP”. Розслідування, проведене Державним бюро розслідувань, виявило зв’язки цієї компанії з Російською Федерацією, а також її участь у фінансуванні агресії та діяльності на тимчасово окупованих територіях.

12 липня ДБР повідомило про результати розслідування. Суд затвердив угоду між прокурором та директором онлайн-казино, якого визнали винним і засудили до п’яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у три роки. Вину посадовця доведено за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема:

пособництво державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1);

участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255);

ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212);

легалізація майна, здобутого злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209);

службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Слідство встановило, що компанія співпрацювала з підсанкційними особами з РФ, сприяючи наповненню бюджету країни-агресора. Фінансові потоки, пов’язані з діяльністю онлайн-казино, використовувалися для підтримки збройної агресії проти України, зокрема для фінансування бойовиків, які воювали проти українських сил.

Діяльність компанії також була зафіксована на території так званої “ЛНР”, де вона сплачувала кошти до окупаційного бюджету. Незважаючи на це, онлайн-казино продовжує функціонувати на російських вебресурсах. Експерти зазначають, що використання послуг цього казино в Україні негативно впливало на боєздатність Збройних Сил України.

У рамках кримінального провадження раніше було повідомлено про підозру керівництву Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за фактом пособництва державі-агресору та зберігання наркотичних засобів. Підозри також висунули власникам онлайн-казино.