Апеляційний суд змінив запобіжний захід генералу Галушкіну у справі Харківщини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для колишнього начальника Оперативно-тактичного угруповання “Харків” генерала Юрія Галушкіна. Замість тримання під вартою, йому призначено цілодобовий домашній арешт. Про це повідомив адвокат Галушкіна, Дмитро Круговий.

Судове засідання відбулося 11 червня. Генерала Галушкіна звинувачують у недбалому виконанні обов’язків військової служби та неналежній обороні під час наступу на північ Харківщини у 2024 році.

Того ж дня Печерський районний суд Києва залишив під нічним домашнім арештом екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна, дозволивши йому відвідувати лікарні для проходження стаціонарного лікування.

Обставини справи про неналежну оборону Харківщини

У цій справі підозрюються військові Юрій Галушкін, Артур Горбенко та Ілля Лапін. За інформацією Державного бюро розслідувань, колишні командири оперативно-тактичного угруповання “Харків”, 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади допустили захоплення частини території Липецької сільської громади військами РФ через недбале ставлення до своїх обов’язків.

Наступ російських військ на півночі Харківщини у 2024 році

Повторний наступ російської армії на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня 2024 року. Російські війська захопили частину територій Вовчанської та Липецької громад, внаслідок чого місто Вовчанськ зазнало значних руйнувань через обстріли.

Станом на січень 2025 року частина цих територій залишається під окупацією. Жителям Вовчанської та Липецької громад довелося евакуюватися через загрозу з боку російських військ.