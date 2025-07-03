Суд визнав шлюбні відносини між двома чоловіками в Україні

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на рішення суду.

Деснянський районний суд Києва визнав факт існування шлюбних відносин між двома чоловіками. У своєму рішенні суд послався на положення Конституції України, рішення Конституційного суду та Європейську конвенцію з прав людини. Цю інформацію оприлюднила “Судово-юридична газета”.

10 червня суд встановив, що чоловіки проживають разом як сім’я, що підтверджує наявність фактичних шлюбних відносин. Вони звернулися до суду, оскільки один із них працює дипломатом за кордоном, але Міністерство закордонних справ відмовило його партнерові в можливості виїзду разом із ним, посилаючись на те, що згідно з Сімейним кодексом, шлюб визначається як “сімейний союз жінки та чоловіка”.

Чоловіки зазначили, що разом живуть з 2013 року. У 2017 році вони провели цивільну церемонію одруження, а в травні 2021 року уклали шлюб онлайн у штаті Юта (США).

Суд також опитав свідків, які підтвердили, що чоловіки ведуть спільне господарство та проживають разом. Суд вивчив сімейні фотографії, зокрема з церемонії одруження, а також квитки на авіарейси. В результаті суд визнав наявність фактичних шлюбних відносин між ними.

У рішенні суду зазначено, що відповідно до статті 21 Конституції “Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах”, а також, згідно з рішенням Конституційного Суду від 3 червня 1999 року, до членів сім’ї належать особи, які постійно проживають разом та ведуть спільне господарство.

Суд також послався на статтю 8 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на повагу до “приватного і сімейного життя”.

“Зважаючи на викладене вище і те, що сім’я та сімейні відносини належать до найважливіших сфер правового регулювання, суд дійшов висновку, що вимоги заявника обґрунтовані, підтверджені належними доказами та підлягають задоволенню.”

Зорян Кісь, перший секретар Посольства України в Ізраїлі, у своєму пості на Facebook назвав це рішення “значним кроком до шлюбної рівності в Україні” та “маленькою перемогою у боротьбі за «просте сімейне щастя» українського дипломата”:

“Тепер у нас є судове рішення, яке підтверджує наші з Тимуром почуття одне до одного. Щира подяка судді, яка розглядала нашу справу.” – Зорян Кісь

Проте, рішення суду може бути оскаржене в апеляції протягом місяця.