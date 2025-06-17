Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення задовольнити клопотання адвокатів колишнього президента України Петра Порошенка. Справу про державну зраду, відому як “вугільна справа”, розглядатиме колегія з трьох суддів. Цю інформацію оприлюднила пресслужба партії “Європейська солідарність”.

Петру Порошенку було оголошено підозру у державній зраді та сприянні терористичним організаціям ще в 2021 році. Суть справи полягає у закупівлі вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Слідство стверджує, що в період з 2014 по 2015 роки “ДНР” і “ЛНР” отримали не менше 200 мільйонів гривень завдяки змові українських посадовців та вищого керівництва Росії. За даними слідства, Порошенко нібито сприяв тому, щоб вугілля з Південно-Африканської Республіки не потрапляло в Україну.

У 2022 році Печерський районний суд Києва обрав для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що вимагало від нього регулярно з’являтися до суду та здати паспорти для виїзду за кордон.

Після судового засідання Петро Порошенко висловив думку, що справа має політичний підтекст.

“За свідченням керівника слідчої групи по цій справі пана Корецького, він отримував з офісу президента прямі вказівки фальсифікації кримінальної справи, що і було покладено в основу матеріалів, які зараз намагаються передати до суду. Тоді всі ці сценарії партії оприлюднювались в Telegram-каналах Портнова, почившого в Бозі в Іспанії. І просто зараз перенесено до складу кримінальної справи.” – Петро Порошенко

Порошенко також зазначив, що “вугільна справа” Державного бюро розслідувань базується на свідченнях таких осіб, як Андрій Портнов, Ілля Кива, Нестор Шуфрич, Андрій Деркач та інших.