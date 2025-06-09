Апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері в Києві

Проце київський апеляційний суд повідомлює Київський апеляційний судДжень 2 червня 2024 року

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити обвинуваченого у справі про вбивство підлітка на станції фунікулера під вартою. Це сталося після розгляду апеляційної скарги захисту, яка була відхилена. Суд підтвердив рішення Шевченківського районного суду, що стосується тримання під вартою обвинуваченого.

2 червня колегія суддів розглянула апеляцію на ухвалу від 24 квітня, якою обвинуваченому продовжили запобіжний захід на 60 днів. Оскільки суд не задовольнив скаргу, обвинувачений залишиться під вартою до 22 червня.

Трагедія на станції фунікулера в Києві

7 квітня 2024 року на станції фунікулера сталася трагедія, внаслідок якої загинув підліток. Свідки події розповіли, що після виходу з вагона на верхній станції, чоловік штовхнув хлопця, внаслідок чого той впав і розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак помер від втрати крові ще до прибуття медиків.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки один з учасників конфлікту, Артем Косов, працював водієм в Управлінні державної охорони. Пізніше йому було висунуто підозру в умисному вбивстві.

У ДБР спростували інформацію про те, що підозрюваний був колишнім працівником. Важливо зазначити, що під час інциденту він не виконував службових обов’язків і перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Загиблим виявився Максим Матерухін, учень 10-А класу столичної школи №36. Свідчення про подію надали семеро підлітків, які стали свідками трагедії.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у справі смерті 16-річного школяра на станції фунікулера, після чого матеріали справи були передані стороні захисту для ознайомлення. Згодом обвинувальний акт був направлений до суду.

Слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, що може призвести до довічного ув’язнення. Підозрюваний не визнає своєї провини.