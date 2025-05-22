Київський апеляційний суд залишив під вартою екскомандира 155-ї бригади Рюмшина

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без змін запобіжний захід для екскомандира 155-ї бригади “Анна Київська” Дмитра Рюмшина, який залишиться під вартою до 15 червня. Під час слухання стало відомо, що одна з військових частин готова прийняти Рюмшина на службу, проте це питання викликало суперечки.

Адвокат Рюмшина намагався домогтися відводу прокурорів, але суд відмовив у цьому клопотанні. Захисник також просив переглянути рішення суду першої інстанції щодо запобіжного заходу, вважаючи суму застави у 30 мільйонів гривень надмірною.

Прокурор зазначив, що наразі переведення Рюмшина до іншої військової частини є неможливим. В результаті суд залишив в силі рішення Печерського районного суду.

Деталі справи Дмитра Рюмшина та історія 155-ї бригади “Анна Київська”

155-та бригада “Анна Київська” була створена у березні 2024 року. Бійці проходили навчання у Франції, після чого бригада була розміщена на Покровському напрямку. У грудні 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив про серйозні проблеми в бригаді, зокрема про низький рівень підготовки, погане забезпечення та численні випадки самовільного залишення частини, частина з яких сталася під час навчання у Франції.

20 січня 2025 року Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали Дмитра Рюмшина. Його підозрюють у бездіяльності щодо випадків самовільного залишення частини військовими та у формуванні списків на відрядження до Франції з “невмотивованих” бійців, що сам Рюмшин заперечує.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав для Рюмшина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з можливістю внесення застави у 90 мільйонів гривень. Захист подав апеляцію на це рішення.

19 березня Печерський райсуд продовжив термін тримання під вартою до 20 квітня, з альтернативною заставою у 43 мільйони гривень. 9 квітня адвокат Рюмшина Андрій Йосипов повідомив, що Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу, зменшивши заставу до 35 мільйонів гривень.