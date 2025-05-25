День Києва 2025: культурні та спортивні події столиці

Про це повідомила прессслужба Київської міської державної адміністрації із посиланням на Департамент культури.

Наприкінці травня Київ святкує свій День, який у 2025 році випадає на 25 число. Це свято стало традиційним і щорічно супроводжується різноманітними культурними, освітніми та спортивними подіями, організованими музеями, бібліотеками та громадськими організаціями столиці.

24 та 25 травня кияни та гості міста можуть відвідати численні тематичні заходи в музеях. Наприклад, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва заплановані музейні майстерні, зустріч з автором путівника Ігорем Гиричем, а також пішохідна екскурсія «Академічний квартал» і квест «У пошуках міста Володимира». В Історико-меморіальному музеї Михайла Грушевського відкриється виставка сучасних художників, а Музей української діаспори проведе майстер-класи з виготовлення каштанів з полімерної глини.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського запрошує на концерт струнної музики, а Національний музей декоративного мистецтва організовує екскурсії та майстер-класи з бісероплетіння і виготовлення традиційних воскових віночків. У Музеї гетьманства стартує виставковий проєкт, присвячений пам’яткам Подолу, а Музей театрального, музичного та кіномистецтва України підготував концерт бандуристів.

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле» також долучається до святкування, проводячи майстер-класи зі створення «Паперового театру». Бібліотеки столиці організовують виставки, конкурси дитячого малюнка та тематичні вечірки, які активно залучають молодь і дітей до святкових заходів.

Серед благодійних спортивних акцій особливо виділяється «Пробіг під каштанами», який проходить з 1993 року. Цей марафон, що має на меті підтримку Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, у 2025 році відзначить свій 32-й ювілей, пропонуючи різні дистанції для учасників усіх вікових категорій.

День Києва святкується вже понад 40 років: перше його відзначення відбулося у 1982 році, приурочене до 1500-річчя столиці. З тих пір свято стало масштабним культурним заходом, що об’єднує мешканців та гостей Києва.