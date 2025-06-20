ВАКС взяв під варту забудовника Сергія Копистиру за корупцію в Мінрегіоні

Як пише Центр протидії корупції

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про запобіжний захід для столичного забудовника Сергія Копистири. Його взяли під варту на 60 днів, з можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Цю інформацію підтвердила пресслужба суду, а також було озвучено під час трансляції засідання, де суддя оголосив прізвище підозрюваного.

“Сьогодні, 20 червня, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до столичного забудовника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Як альтернативу суддя визначив йому заставу у розмірі 100 000 000 гривень.”

Сергія Копистиру взяли під варту безпосередньо в залі суду. Якщо він внесе заставу, це буде вважатися застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно з інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), у разі внесення застави на підозрюваного покладуть ряд процесуальних обов’язків: не залишати Київ та область без дозволу, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.

Суть справи

САП повідомляє, що справа стосується корупційної схеми у Міністерстві розвитку громад та територій. За даними слідства, ця корупційна діяльність могла завдати державі збитків на суму понад 1 мільярд гривень.

12 та 13 червня 2025 року детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру п’яти особам, серед яких колишній державний секретар Мінрегіону, колишній радник міністра, колишня директорка держпідприємства, забудовник та його довірена особа – організатори схеми.

Згідно з версією слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного отримання земельної ділянки у Києві для будівництва житлового комплексу. Для реалізації цієї схеми були залучені посадовці Мінрегіону та директорка державного підприємства.

“Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з “потрібною” будівельною компанією інвестиційні договори.”

Згідно з матеріалами справи, забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир пропорційно вартості землі. Проте землю та будівлі оцінили майже в п’ять разів дешевше за ринкову вартість, що призвело до недоотримання державою нерухомості на суму понад 1 мільярд гривень.

Арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ та САП, завадив реалізації цієї схеми.

Крім того, забудовник та його довірена особа надали службовцям Мінрегіону та іншим особам знижки на квартири у вже збудованих житлових комплексах Києва, де вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тисяч гривень при мінімальній ринковій ціні близько 30 тисяч гривень. Загальна сума неправомірної вигоди склала 16,8 мільйона гривень.

Дії фігурантів справи кваліфіковані за різними статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання службовим становищем, надання та одержання неправомірної вигоди.

Варто зазначити, що забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими також у іншій справі НАБУ і САП, пов’язаній із спробою підкупу топпосадовця Міністерства відновлення.

За даними Центру протидії корупції, у 2021 році забудовники Сергій Копистира та Максим Татаренко намагалися заволодіти земельною ділянкою площею понад 11 гектарів, що належала державній агрофірмі “Квіти України”, пропонуючи чиновникам квартири за заниженими цінами. У цій схемі, ймовірно, брали участь тодішній міністр Олексій Чернишов, його радник Максим Горбатюк, держсекретар Василь Володін та директорка держпідприємства Алла Сушон.

Інші резонансні справи

У листопаді 2023 року НАБУ та САП викрили народного депутата Андрія Одарченка на спробі підкупу голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма біткоїнами. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень.

Також у листопаді 2023 року НАБУ та САП викрили власника приватного товариства та керівницю державного підприємства, які намагалися підкупити міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

24 листопада 2023 року ВАКС взяв під варту забудовника Сергія Копистиру з альтернативною заставою у 100 мільйонів гривень.