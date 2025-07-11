Масований обстріл Києва 10 липня: 28 постраждалих і двоє загиблих

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на 8:00 11 липня, кількість постраждалих внаслідок масованого обстрілу Києва, що відбувся в ніч на 10 липня, зросла до 28 осіб. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих є двоє неповнолітніх. Напередодні вночі російські війська атакували столицю, використовуючи ударні дрони та ракети. Влучання та падіння уламків зафіксували в восьми районах міста.

На жаль, відомо про двох загиблих у Подільському районі: 22-річну співробітницю поліції метрополітену та 68-річну місцеву жительку. Станом на вечір четверга, 26 осіб звернулися по медичну допомогу до лікарень Києва.

Вісім поранених доставили до Київської міської клінічної лікарні №12. Один з них отримав амбулаторну допомогу і був відпущений, решту госпіталізували. Директор лікарні Сергій Дубров зазначив, що більшість пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, а одна з постраждалих – у тяжкому стані з травматичною ампутацією нижньої кінцівки та серйозною травмою правого плеча.

У ніч на 10 липня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи 397 ударних безпілотників типу “Shahed” та інші дрони, а також 18 ракет. В результаті протиповітряного бою українська ППО змогла збити 178 повітряних цілей.