Масована атака РФ на Київ 23 червня 2025: загиблі та руйнування у Шевченківському районі

Як повідомляє телеграм-канал ДСНС України
У ніч на 23 червня 2025 року Київ зазнав масованої атаки з боку армії РФ, яка використовувала дрони та ракети. Міністр внутрішніх справ України повідомив, що найсерйозніші наслідки спостерігаються у Шевченківському районі, де зруйновано цілий під’їзд багатоповерхового будинку. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Крім Шевченківського району, пошкодження також зафіксовані в Подільському, Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах, але найбільше постраждав саме Шевченківський. Станом на 6:53 відомо про чотирьох загиблих, про що повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
“Розбір завалів триває. За нашими даними, під руїнами ще є люди.”
Державна служба з надзвичайних ситуацій України підтвердила інформацію про чотирьох загиблих та 13 поранених. Рятувальні роботи на місцях обстрілів продовжуються.
“10 людей, серед яких 2 дітей та вагітна жінка, врятували надзвичайники.”
За свідченнями кореспондентів, у Шевченківському районі фактично зруйновано цілий під’їзд багатоповерхівки, а вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки, вибивши шибки та пошкодивши під’їзди.
Мешканців пошкодженого будинку евакуювали, і вони перебувають на вулиці, загорнуті в ковдри, деякі з бинтами. Одна з мешканок, Тетяна, розповіла про жахливі моменти, коли її квартира була зруйнована, а вона дивом вижила.
“Ми вже усі позаходили додому, тому що відбій повітряної тривоги був і відразу знову дали тривогу і ракета прилетіла. Хтось встиг спуститися, а хтось ні. Я тільки встигла спуститися, ще мить – накрило повністю увесь під’їзд.”
Шевченківська районна адміністрація повідомила, що біля зруйнованої багатоповерхівки розгорнуто гуманітарні штаби для надання допомоги постраждалим. Вони працюють на базі Бібліотеки №122 для дітей за адресою вул. Парково-Сирецька, 11А, а також у Школі №97 імені Олени Теліги за адресою вул. Олени Теліги, 5.
У цих центрах можна отримати допомогу з оформлення матеріальної підтримки, консультації юристів і психологів, а також роз’яснення щодо подальших дій та можливих виплат.
З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область дронами та балістичними ракетами. Внаслідок атаки є жертви та численні пошкодження будівель також у області.
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