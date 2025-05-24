Масовані атаки дронів на Київ і нові кіберзагрози: останні новини

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 24 травня Київ став мішенню для масованої атаки дронів, внаслідок якої постраждали щонайменше вісім осіб. Вибухи, що пролунали в різних районах міста, спричинили численні пожежі. За словами міського голови Віталія Кличка, найбільше постраждали Солом’янський, Оболонський та Святошинський райони, де вогонь охопив квартири, балкони житлових будинків та склад лакофарбових матеріалів. Уламки дронів також впали в Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському районах. Загалом на столицю було випущено понад 20 безпілотників з різних напрямків.

У відповідь на цю атаку, в Росії тимчасово закрили аеропорт Калуги. Росавіація повідомила про введення обмежень для забезпечення безпеки цивільних авіарейсів. Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив, що безпілотники атакували регіон, зазначивши, що уламки впали в промисловій зоні Єльця, проте жертв не було. Варто зазначити, що 22 травня через подібну атаку також призупинив роботу московський аеропорт Шереметьєво.

У сфері кібербезпеки Європейський Союз і США спільно викрили російську хакерську мережу, яка поширювала шкідливі програми Qakbot, Danabot та Conti. Операція проводилася за участю правоохоронців з Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів. За даними слідства, зловмисники інфікували понад 300 тисяч комп’ютерів у різних країнах, зокрема в США, Європі, Австралії, Індії, Польщі та Італії. Їхні дії були спрямовані на крадіжку даних, шантаж та кібершпигунство. Встановлено 37 підозрюваних, 20 з яких оголошені в міжнародний розшук. США висунули обвинувачення 16 особам, серед яких організатори ботмереж. За інформацію про лідерів угруповання Conti оголошена винагорода у 10 мільйонів доларів.

Президент США Дональд Трамп підписав низку указів, які започатковують масштабну реформу у сфері цивільної ядерної енергетики та наукової політики. Ці документи передбачають спрощення регуляторних процедур, підтримку інноваційних технологій та прискорення ліцензування ядерних реакторів. Крім того, Трамп затвердив стандарт “Золотої науки”, що встановлює вимоги до прозорості, незалежного рецензування та відсутності конфліктів інтересів у державних дослідженнях. У Білому домі підкреслили, що ці заходи спрямовані на забезпечення енергетичної незалежності та технологічного лідерства США.