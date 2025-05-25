Атака російських безпілотників на Київ 25 травня: постраждалі та наслідки

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко

У ніч на 25 травня Київ зазнав атаки з боку російських безпілотників. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі сталося часткове руйнування будівлі, а також виникла пожежа. За попередніми даними, десять осіб отримали поранення.

Цю інформацію підтвердив Тимур Ткаченко, керівник Київської міської військової адміністрації. Він зазначив, що на місці події вже працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки атаки.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що медики надали допомогу чотирьом постраждалим у студентському гуртожитку, розташованому в Голосіївському районі.

Крім того, падіння уламків було зафіксовано в Дніпровському районі столиці, де сталося займання у приватному секторі. Там було зруйновано приватний будинок, але без виникнення пожежі. Медики оглядають одну особу, яка могла постраждати.

У Деснянському районі Києва відомо про двох постраждалих, одну з яких госпіталізували для надання медичної допомоги.

У Шевченківському районі уламки збитого безпілотника впали у дворі житлового будинку, що призвело до вибитих вікон, проте пожежі не сталося. Медики оглядають двох осіб, які могли отримати травми.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:48, після чого в місті пролунали вибухи. Згодом у Київській міській військовій адміністрації підтвердили інформацію про падіння уламків у Голосіївському районі.