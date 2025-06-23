Російська атака дронами на Київ 23 червня 2025: наслідки та реакція влади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

23 червня 2025 року відзначаємо 1216-й день війни України проти Росії. У ніч на сьогодні Росія здійснила нову атаку на Київ, використовуючи дрони. 22 червня війська РФ завдали ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Збройних сил України, де проходили навчання військовослужбовців. Внаслідок цього інциденту є загиблі та поранені. Президент України Володимир Зеленський очікує детального звіту про події.

Українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією нових військових операцій на території Європи. Про це повідомив президент Зеленський після доповіді керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся з закордонного відрядження в Україну та пообіцяв розібратися з кампанією дискредитації, що ведеться проти нього.

Президент Зеленський запровадив санкції проти осіб, які співпрацюють з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму.

Наслідки атаки на Київ

У Святошинському районі столиці постраждали троє людей. Внаслідок падіння уламків дронів виникли пожежі на автомобілях та зупинці громадського транспорту, про що повідомив міський голова Віталій Кличко. Медики також виїхали до Шевченківського району, де зафіксовано пожежі на двох локаціях. Загалом у Києві відомо про п’ятьох постраждалих за ніч.

У Шевченківському районі горить багатоквартирний будинок, інформація про постраждалих уточнюється, повідомив керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Олексій Ткаченко.

У Подільському районі сталося займання автомобіля, також повідомив Ткаченко.

Внаслідок атаки пошкоджено один із виходів станції метро «Святошин», двоє людей отримали допомогу на місці.

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, проте згодом її скасували.

Оновлення від міської влади

За словами Кличка та Ткаченка, у Дарницькому районі уламки дронів впали на двоповерховий житловий будинок, проте без пожеж та постраждалих. У Солом’янському районі госпіталізували двох постраждалих, зафіксовано пожежі в приватному секторі та нежитловій будівлі, а також падіння уламків біля житлового будинку.

У Святошинському районі пошкоджено скління вікна в багатоповерхівці, без пожежі та постраждалих. У Деснянському районі у дворі житлового будинку утворилася вирва, інформація про постраждалих уточнюється.

У Голосіївському районі пошкоджено бізнес-центр та два автомобілі, інформація про постраждалих уточнюється.

У Білоцерківському районі Київщини внаслідок падіння уламків виникло займання приватних будинків, пошкоджено також будинок і будівлю готелю. У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки та два автомобілі.

У Солом’янському районі горить дах нежитлової будівлі, на місце виїхали екстрені служби.

У Києві тривають вибухи, працюють сили протиповітряної оборони, зокрема на Оболоні.