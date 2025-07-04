Масована атака на Київ: понад 20 постраждалих і масштабні руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч з 3 на 4 липня Київ зазнав масованої атаки з боку російських військ. Внаслідок цього постраждали понад 20 мешканців столиці, а в шести районах міста зафіксовано численні пожежі та руйнування, зокрема в Солом’янському районі.

Один з мешканців пошкодженого будинку, Тимур, розповів про жахливі звуки вибухів та проліт шахедів.

“Десь о 3 годині прилетіло в наш будинок і ми почули гул і обвал якийсь. Потім взнали, що це в нашому під’їзді на другому поверсі. Чи шахед, чи ракета – не знаю. Весь будинок зруйнований. Вікна вибиті, обвал на другому, третьому поверсі, там нічого не залишилися. Є пошкодження (несучих конструкцій – ред.)” – Тимур

За його словами, у квартирі вибиті вікна, зруйнована кухня, а у ванній знищена стіна. Після прильоту аварійні служби перекрили газ і вимкнули електрику, щоб уникнути пожежі. Хоча вода в будинку є, жити там наразі неможливо.

Інша мешканка, Олена, поділилася своїми враженнями від подій.

“Все трапилося буквально в секунді. Сильний удар, ударна хвиля, ми не постраждали, але квартира постраждала – дві кімнати розтрощені, залишилась тільки кухня, цілі туалет, ванна, коридор. Ми були в квартирі. В коридорі знаходилися. Ми з чоловіком закрили дітей і двері вхідні відкрилися самі, хоча були закриті” – Олена

Вона також зазначила, що майже вся будівля постраждала, а підвальне приміщення, яке могло б слугувати укриттям, не облаштоване.

За даними ДСНС, після вибуху в будинку виникла пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку швидко ліквідували, не допустивши її поширення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, наразі триває розбір завалів, а інформація про постраждалих уточнюється.

Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила:

“Саме на цій локації наразі працює 3 одиниці техніки та 27 рятувальників. Є постраждалі, кількість постраждалих уточнюється. Загалом через нічну атаку, на щастя, загиблих немає. Але кількість постраждалих постійно збільшується через те, що люди можуть самостійно звертатися до лікувальних закладів” – Світлана Водолага

Мешканців будинку почнуть пускати лише після розбору всіх пошкоджених конструкцій, які можуть загрожувати їхньому життю.

Для постраждалих організовано штаби допомоги за адресами: проспект Відрадний, 36В (школа №22) та вулиця Новопольова, 106Б (гімназія №13).

Також зафіксовано руйнування на території школи та сусіднього двору: зруйнована шкільна підсобка, у будинках поруч вибиті вікна і балкони.

Протягом ночі сили протиповітряної оборони Києва відбивали атаки. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих жителів столиці. У шести районах рятувальники гасили пожежі, а на Київщині пошкодження зафіксовані у п’яти районах, зокрема у Фастівському районі, де значних руйнувань зазнали житловий і промисловий сектори.