Масована атака на Київ: понад 20 постраждалих і масштабні руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В ніч з 3 на 4 липня Київ зазнав масованої атаки з боку російських військ. Внаслідок цього постраждали понад 20 мешканців столиці, а в шести районах міста зафіксовано численні пожежі та руйнування, зокрема в Солом’янському районі.
Один з мешканців пошкодженого будинку, Тимур, розповів про жахливі звуки вибухів та проліт шахедів.
“Десь о 3 годині прилетіло в наш будинок і ми почули гул і обвал якийсь. Потім взнали, що це в нашому під’їзді на другому поверсі. Чи шахед, чи ракета – не знаю. Весь будинок зруйнований. Вікна вибиті, обвал на другому, третьому поверсі, там нічого не залишилися. Є пошкодження (несучих конструкцій – ред.)”
За його словами, у квартирі вибиті вікна, зруйнована кухня, а у ванній знищена стіна. Після прильоту аварійні служби перекрили газ і вимкнули електрику, щоб уникнути пожежі. Хоча вода в будинку є, жити там наразі неможливо.
Інша мешканка, Олена, поділилася своїми враженнями від подій.
“Все трапилося буквально в секунді. Сильний удар, ударна хвиля, ми не постраждали, але квартира постраждала – дві кімнати розтрощені, залишилась тільки кухня, цілі туалет, ванна, коридор. Ми були в квартирі. В коридорі знаходилися. Ми з чоловіком закрили дітей і двері вхідні відкрилися самі, хоча були закриті”
Вона також зазначила, що майже вся будівля постраждала, а підвальне приміщення, яке могло б слугувати укриттям, не облаштоване.
За даними ДСНС, після вибуху в будинку виникла пожежа на площі 5 квадратних метрів, яку швидко ліквідували, не допустивши її поширення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, наразі триває розбір завалів, а інформація про постраждалих уточнюється.
Речниця ДСНС Світлана Водолага повідомила:
“Саме на цій локації наразі працює 3 одиниці техніки та 27 рятувальників. Є постраждалі, кількість постраждалих уточнюється. Загалом через нічну атаку, на щастя, загиблих немає. Але кількість постраждалих постійно збільшується через те, що люди можуть самостійно звертатися до лікувальних закладів”
Мешканців будинку почнуть пускати лише після розбору всіх пошкоджених конструкцій, які можуть загрожувати їхньому життю.
Для постраждалих організовано штаби допомоги за адресами: проспект Відрадний, 36В (школа №22) та вулиця Новопольова, 106Б (гімназія №13).
Також зафіксовано руйнування на території школи та сусіднього двору: зруйнована шкільна підсобка, у будинках поруч вибиті вікна і балкони.
Протягом ночі сили протиповітряної оборони Києва відбивали атаки. Станом на ранок відомо про 23 постраждалих жителів столиці. У шести районах рятувальники гасили пожежі, а на Київщині пошкодження зафіксовані у п’яти районах, зокрема у Фастівському районі, де значних руйнувань зазнали житловий і промисловий сектори.
Дивіться ще:
- Російська фугасна ракета знищила під’їзд у Києві, постраждало 13 квартир, є жертви та руйнування в Шевченківському районі.
- В ніч на 17 червня Київська область зазнала обстрілу, є постраждалі та руйнування будівель.
- Українська протиповітряна оборона знищила 88 безпілотників ворога під час нічної атаки 19 червня, використовуючи вогневі засоби та радіоелектронну боротьбу.