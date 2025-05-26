Атаки російських безпілотників на Київ 26 травня: ситуація та наслідки

Про даним Telegram-канала Timur Tkachенко

У ніч на 26 травня Київ знову став мішенню для атак російських військ, які використали безпілотники. За інформацією голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, сили Протиповітряної оборони активно діяли, щоб відбити удари.

Повітряна тривога тривала близько шести годин, протягом яких російські війська запускали ударні дрони. Внаслідок атаки було пошкоджено кілька об’єктів у Дніпровському районі: в одному з житлових будинків вибито вікна, а уламки безпілотників впали на територію гаражного кооперативу та закладу відпочинку.

На щастя, за словами Ткаченка, обійшлося без постраждалих.

Це вже третя ніч поспіль, коли Київ піддається атакам російських БпЛА. Вночі 25 травня також зафіксували падіння уламків у кількох районах міста, що призвело до пожеж і часткових руйнувань будівель. Тоді постраждали одинадцять осіб, зокрема студентський гуртожиток у Голосіївському районі зазнав значних пошкоджень.

24 травня внаслідок масованої атаки постраждали 14 людей. Загалом у Київській області за останні дні внаслідок дронових ударів загинуло четверо людей, а понад 30 отримали поранення, з руйнуваннями, зафіксованими в кількох районах.

Незважаючи на інтенсивність атак, сили оборони міста продовжують ефективно захищати столицю від загроз, а мешканці залишаються пильними та готовими до нових викликів.