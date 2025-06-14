Марш рівності та Марш традицій у Києві 14 червня 2025 року

Одностанно на Майдані Незалежності проводять громадська організація “Всі разом”

Сьогодні, 14 червня, у Києві проходить Марш рівності, організований “КиївПрайд”. Паралельно з ним відбувається Марш традицій. Обидві акції охороняються правоохоронними органами, повідомляють кореспонденти з місця подій.

Серед учасників Маршу рівності – Дмитро Павлов, ветеран ЗСУ, який отримав поранення на Бахмутському напрямку. Він підкреслює важливість захисту прав людини:

“Я пішов свідомо захищати Україну. Тепер я хочу, щоб країна стала на захист моїх прав, в яких я обмежений. Я не можу створити сім’ю з людиною, яку я кохаю. Провідати її в лікарні, якщо з нею щось трапиться.”

Солістка популярного гурту Kazka також висловила підтримку учасникам Маршу рівності:

“Ми сьогодні тут, щоб розповісти про права ЛГБТК спільноти. Щоб захистити на законодавчому рівні військових, щоб дати їм такі самі права. Бути собою – це не злочин.”

Володимир, ще один учасник акції, зазначив, що це питання стосується не лише ЛГБТ-спільноти, а й України в цілому:

“Це навіть не про ЛГБТ, а про Україну та наше виживання, нашу інтеграцію в Європу та цивілізований світ.”

Організатори Маршу рівності акцентують увагу на проблемах трансгендерних людей, зокрема на складнощах отримання легальних документів, що підтверджують гендерну ідентичність. Голова правління ГО “Київпрайд” Анна Шаригіна підкреслила:

“У них ускладнена процедура отримання легальних документів щодо гендерної ідентичності. Ми маємо сприяти правильним рішенням держави, які забезпечать людям гідне життя. Хочемо, аби визнавали гендерну ідентичність за самовизначенням людини.”

Водночас на Майдані Незалежності проходить “Хода на захист сім’ї, дітей та України”, організована громадською організацією “Всі разом”. Учасники цієї акції виступають за захист традиційних українських цінностей.

Павло, один з учасників ходи, висловив свою думку:

“Я тільки за два гендери – чоловік та жінка. Ми стоїмо за християнські цінності.”

Богдан додав, що в Україні є багато свідомих людей і молоді, які підтримують традиційні цінності.

Правоохоронці забезпечують порядок на обох акціях. У зв’язку з проведенням заходів тимчасово закривали станцію метро “Театральна” та обмежували рух у центрі міста.