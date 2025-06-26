Прощання з Марійкою Сьорою та матір’ю після ракетного обстрілу в Києві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві відбулося прощання з 11-річною Марійкою Сьорою та її матір’ю Світланою, які загинули 23 червня внаслідок масованої атаки російських військ на столицю. Ракета влучила у їхній будинок у Шевченківському районі, зруйнувавши цілий під’їзд. Церемонія прощання проходила неподалік п’ятиповерхівки, що постраждала від обстрілу.

Близько ста людей зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих. Окрім квітів, присутні приносили дитячі іграшки. Серед тих, хто прийшов, були батько Марійки Андрій та її старша сестра Валерія.

Згадуючи про Світлану, присутні відзначали, що вона була дуже працьовитою, але завжди знаходила час для своїх дітей. Марійка з раннього віку захоплювалася малюванням. Вже за кілька тижнів дівчинка разом зі старшою сестрою планувала поїздку до літнього табору як учасниця Пласту.

“Вона була талановита, любила малювати, сяюча була, світилися очі, вона була світла, позитивна, відповідальна і дуже талановита, вона була прекрасна.” – Марина, вчителька малювання

Прощання з Марійкою та Світланою стало сумним нагадуванням про жертви війни, які щодня забирають найрідніших. Їхня пам’ять залишиться в серцях близьких і всіх, хто знав цю світлу родину.