Плановий ремонт київського фунікулера з 14 липня по 22 серпня 2025 року

Про це інформує пресслужба комунального підприємства “Київпастранс”

У Києві з 14 липня по 22 серпня фунікулер буде закритий для проведення щорічного планового ремонту. Цю інформацію оприлюднила пресслужба комунального підприємства “Київпастранс”.

Під час ремонтних робіт фахівці займуться відновленням машинної, компресорної та тиристорної залів. Також заплановано обстеження рейкової колії з частковою заміною шпал.

Крім того, у планах – капітальний ремонт вузлів та агрегатів вагонів, а також облаштування машинної зали та кузовні роботи.

У “Київпастрансі” зазначили, що традиційно плановий ремонт фунікулера проводять влітку, коли спостерігається найменший пасажиропотік.

Історія фунікулера під час воєнного стану

Фунікулер у Києві не функціонував з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Після деокупації Київщини він був закритий на плановий ремонт, а у жовтні відновив свою роботу.

Цей фунікулер з’єднує історичне Верхнє місто з Подолом і складається з двох станцій. Він був відкритий 7 травня 1906 року під назвою Михайлівський механічний підйом, що сполучав верхню терасу Володимирської гірки з вулицею Боричів Тік.

У 1928 році фунікулер пройшов реконструкцію, під час якої лінію продовжили ще на 38 метрів до вулиці Петра Сагайдачного.