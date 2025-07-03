Прощання з героєм України пілотом Максимом Устименком

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 3 липня, у Михайлівському соборі в Києві проходить прощання з пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час виконання бойового завдання. Ця трагічна подія викликала глибокий резонанс у суспільстві.

29 червня президент Володимир Зеленський посмертно надав Максиму Устименку звання Героя України за його мужність і відвагу під час відбиття масованого удару з боку Російської Федерації.

Згідно з інформацією Повітряних сил, пілот проявив високий професіоналізм, використавши весь арсенал бортового озброєння, і знищив сім російських повітряних цілей. Однак, під час знищення останньої цілі його літак отримав серйозні ушкодження, і, незважаючи на спроби відвести винищувач від населеного пункту, він не встиг катапультуватись і загинув.

Максим Устименко був однокурсником Андрія Пільщикова, відомого як “Джус”, який загинув два роки тому. Про це розповіла матір “Джуса” Лілія Авер’янова.

“Максим був хлопцем зі сталі, який завжди прагнув бути найкращим.” – Лілія Авер’янова

Дружина іншого українського льотчика Олексія “Мунфіша” Меся також поділилася, що у загиблого пілота залишився 4-річний син, що робить цю втрату ще більш болісною для родини.

У ніч проти 29 червня Росія здійснила комбінований удар по Україні, використовуючи ракети та дрони. Сили протиповітряної оборони зуміли знешкодити 475 повітряних цілей, з яких 249 були збиті вогневими засобами, а ще 226 – втрачені в результаті локальних дій.