Прощання з загиблими рятувальниками у Києві: герої України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві відбулося прощання з трьома рятувальниками, які загинули під час ліквідації наслідків атаки Російської Федерації. Близько ста людей, серед яких були рідні, друзі та колеги, зібралися у пожежній частині Святошинського району, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

На церемонії один із співробітників ДСНС, Валентин, висловив свої почуття:

“Зараз ми стоїмо в скорботному мовчанні, намагаючись осягнути цю страшну втрату. Андрюшка, Данька, Пашка. Вони були не просто пожежними рятувальниками. Вони були синами своїх батьків, справжніми чоловіками, друзями, кумами, козаками. Справжніми синами своєї України.”

Павло Єзгор, Данило Скадін та Андрій Ременний першими прибули на місце обстрілу вночі 6 травня, як повідомила речниця ДСНС України Світлана Водолага. У Солом’янському районі сталося кілька влучань у цивільну інфраструктуру, точну кількість яких наразі встановлюють правоохоронці.

Причини повторного вибуху, що призвів до загибелі трьох рятувальників, поки що залишаються невідомими. Загалом на місці події постраждало 16 надзвичайників, один з яких досі перебуває у тяжкому стані.

“Під час ліквідації пролунав вибух. Чи то був повторний прильот, чи то був здетонований шахед, який не здетонував раніше. Це невідомо, це будуть встановлювати правоохоронні органи. Стався дуже потужний вибух, внаслідок якого загинули три рятувальники. І 16 було поранено. 9 – це важкі поранення, інші – це контузія і легкі поранення, які не загрожували життю,” – Світлана Водолага

Лариса, бабуся загиблого рятувальника Данила Скадіна, поділилася спогадами про свого онука:

“Він завжди мріяв бути рятувальником. Був у Василькові на аеродромі пожежником. Я йому кажу, Данюша, ти у нас один. А він мені: бабушка, а якби до тебе прилетіло, тебе ж ніхто не спасе? Хто, як не я? Він тоді пішов на чергування як зазвичай. Ніякого передчуття не було. Хоча знаю, що він перший лізе, біжить рятувати. І всім надо помогти.” – Лариса, бабуся Данила Скадіна

Прощання відбулося 9 червня 2025 року у Києві. Ця подія стала сумним нагадуванням про героїзм і самопожертву рятувальників, які щодня стоять на захисті життя і безпеки громадян України.