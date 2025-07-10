Поранені після атаки на Київ: стан пацієнтів у лікарні №12

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після масованої атаки російських військ на Київ, до Київської міської клінічної лікарні №12 було доставлено вісьмох поранених. Один з них отримав амбулаторну допомогу і був відпущений, тоді як інші семеро були госпіталізовані. Про це повідомив директор лікарні Сергій Дубров.

За словами Дуброва, кілька пацієнтів пройшли операцію і наразі перебувають у відділенні політравми. Двоє з них лікуються у травматології, а одна пацієнтка – у кардіологічному відділенні.

“Стан пацієнтів різний, здебільшого середньої тяжкості. Це ті, хто потребував невеликих хірургічних втручань, зокрема первинної хірургічної обробки шкіри обличчя. Один з пацієнтів отримав проникаюче поранення грудної клітки уламком скла, він був госпіталізований і прооперований. Одна пацієнтка в тяжкому стані – нещодавно закінчилась операція, під час якої була проведена травматична ампутація нижньої кінцівки та правого плеча з вираженим дефектом тканин,” – Сергій Дубров

Директор лікарні також зазначив, що більшість пацієнтів потребуватимуть кількох оперативних втручань, а з ними працюватимуть психологи для надання необхідної підтримки.

У ніч на 10 липня російські війська завдали ударів по Києву, використовуючи балістичні ракети та дрони. Міська влада повідомила про влучання та падіння уламків збитих цілей у шести районах столиці.

На даний момент відомо про двох загиблих, а станом на 14:00 щонайменше 22 киянина отримали поранення.