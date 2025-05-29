Книжковий Арсенал 2025 у Києві: фестиваль перекладу та культури

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні, 29 травня 2025 року, у Києві розпочався XIII Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал”, який триватиме до 1 червня в Мистецькому арсеналі. Цьогорічна тема фестивалю – “Все між нами – переклад”, що акцентує увагу на ролі перекладу як засобу порозуміння в умовах війни та глобальних змін. Кураторками цієї теми стали Марсі Шор, історикиня з Єльського університету, та письменниця Оксана Форостина.

Генеральна директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта підкреслила важливість неперекладних слів, які можуть існувати в одній мові, але бути відсутніми в іншій. Це ставить питання про різні реальності, які формуються від мови до мови та від суспільства до суспільства.

Кураторка основної програми фестивалю Ірина Славінська, журналістка та літературознавиця, зазначила, що книги, читання та культура в цілому формують нашу ідентичність. Вона акцентувала, що основна програма присвячена темі книжок і читання як акту, що захищає, надає свободу і допомагає зберігати себе навіть у складних умовах війни.

Програма фестивалю включає понад 200 подій: дискусії, лекції, читання, воркшопи, зустрічі з авторами, а також музичні та перформативні заходи. Участь у фестивалі беруть письменники, перекладачі, видавці, військовослужбовці та волонтери.

Особливою популярністю користується автограф-сесія письменника та офіцера Збройних сил України Ілларіона Павлюка, який також взяв участь у дискусії на тему “Письмо на війні”.

На книжковому ярмарку представлені 100 великих та 12 малих видавництв, а також шість книгарень. Представник одного з видавництв, Дмитро, зазначив, що найбільшим попитом користуються книги на геополітичну тематику та видання, що сприяють розвитку критичного мислення.

Серед відвідувачів фестивалю був помічений прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який придбав книги для передачі на фронт українським військовослужбовцям. Він підкреслив, що книга є не лише джерелом знань, а й способом наповнити себе ментальними цінностями.

Фестиваль “Книжковий Арсенал” працюватиме з 10:00 до 21:00 ще три дні – 30, 31 травня та 1 червня. Вартість повного квитка становить 200 гривень, сімейного (2 дорослих + 2 дітей від 12 років) – 500 гривень, а абонемент на всі дні – 500 гривень. Вхід безкоштовний для дітей до 12 років, пенсіонерів, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій за наявності відповідних посвідчень.

Фестиваль обіцяє стати важливою подією для всіх любителів книг та культури, надаючи можливість зустрітися з авторами, обговорити актуальні теми та насолодитися атмосферою літературного свята.