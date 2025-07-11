Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Київська влада планує інвестувати 260 мільйонів гривень у реалізацію проєкту “Чисте небо”, метою якого є забезпечення захисту повітряного простору столиці за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За словами Ткаченка, ці фінансові ресурси будуть використані не лише для закупівлі техніки, але й для створення центру підготовки операторів, які будуть управляти дронами-перехоплювачами. Крім того, у Києві планується формування додаткових мобільних підрозділів, які забезпечуватимуть безпеку як у столиці, так і на її околицях.

Ткаченко також зазначив, що за кілька місяців після запуску пілотного проєкту “Чисте небо” на Київщині вдалося перехопити близько 550 російських безпілотників.

Проєкт “Чисте небо” функціонує в Київській області вже чотири місяці, додав голова ОВА Микола Калашник. Він підкреслив, що для його реалізації були залучені кошти з обласного бюджету, а також внески громад Київщини та бізнесу.

У рамках проєкту в регіоні працюють 12 екіпажів, які вже здійснили майже 650 перехоплень російських безпілотників, уточнив Калашник.