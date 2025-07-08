Затримання у Києві за незаконну перереєстрацію авто без черги

Про це повідомляє Київська міська прокуратура

У столиці України, Києві, правоохоронці затримали 57-річного чоловіка, якого підозрюють у незаконному сприянні перереєстрації автомобілів та отриманні нових номерних знаків без необхідності чекати в електронній черзі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Встановлено, що підозрюваний використовував свої зв’язки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ, щоб допомогти автовласникам отримувати послуги без попереднього запису. Через штучно створені перешкоди в системі електронної черги водії не могли самостійно зареєструватися, тому зверталися до нього за допомогою.

За свої послуги чоловік вимагав 3500 гривень за зміну номерних знаків та 4000 гривень за перереєстрацію автомобіля. Після внесення оплати клієнтам залишалося лише з’явитися до сервісного центру з необхідними документами.

Киянину вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України, що стосується одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень службовими особами. За цією статтею передбачено покарання у вигляді ув’язнення до восьми років з конфіскацією майна.

На даний момент триває розслідування, в рамках якого встановлюються службовці сервісних центрів, які могли сприяти реалізації цієї схеми.