У Києві затримали чоловіка за запуск феєрверка з балкона: загроза до 5 років ув’язнення

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва

У Києві, на Воскресенському проспекті, правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у запуску феєрверка з балкона. Цей інцидент викликав обурення серед місцевих мешканців, які сприйняли звуки салюту як загрозу, схожу на роботу системи протиповітряної оборони. За інформацією поліції, затриманому може загрожувати до п’яти років обмеження волі.

Поліція отримала виклик від жителів району, які повідомили про небезпечний інцидент. Після прибуття на місце події, правоохоронці виявили, що феєрверк дійсно був запущений з вікна багатоповерхового будинку.

“Порушником виявився 43-річний місцевий мешканець, якого поліцейські розшукали за місцем проживання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад “Драгер” показав 3,11 проміле. Свої дії він пояснив тим, що таким чином хотів відсвяткувати сімейне свято”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили пускову установку, яка використовувалася для запуску феєрверка. Затриманому киянину вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, що стосується хуліганства. За цією статтею передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років.