Суд у Києві над чоловіком, який кинув гранату через шум сусідів

Про це повідомили у поліції Києва

У Києві розпочато судовий процес над чоловіком, який, за інформацією слідства, викинув гранату з вікна своєї квартири на автомобілі, припарковані у дворі, через шум від сусідів. Йому висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство та зберігання боєприпасів. Про це повідомили в поліції Києва.

Інцидент стався у квітні 2025 року на Подолі. Правоохоронці прибули на виклик після вибуху гранати, що стався на даху одного з автомобілів. Внаслідок вибуху постраждала ще одна автівка, яка стояла поруч. На щастя, ніхто не загинув і не отримав поранень.

На місці події працювали сапери та кінологи. Поліція з’ясувала, що гранату було кинуто з вікна квартири. Незабаром затримали підозрюваного – 41-річного чоловіка, який пояснив свої дії шумом сусідів, що заважав йому.

“Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, крадіжки та наркозлочини.” – Поліція Києва

Слідчі висунули підозру чоловіку за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – за придбання, носіння та зберігання бойового припасу, вибухового пристрою без відповідного дозволу. Також йому інкримінують ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.