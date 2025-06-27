Суд у Києві над чоловіком, який кинув гранату через шум сусідів

Про це повідомили у поліції Києва
У Києві розпочато судовий процес над чоловіком, який, за інформацією слідства, викинув гранату з вікна своєї квартири на автомобілі, припарковані у дворі, через шум від сусідів. Йому висунули обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу: хуліганство та зберігання боєприпасів. Про це повідомили в поліції Києва.
Інцидент стався у квітні 2025 року на Подолі. Правоохоронці прибули на виклик після вибуху гранати, що стався на даху одного з автомобілів. Внаслідок вибуху постраждала ще одна автівка, яка стояла поруч. На щастя, ніхто не загинув і не отримав поранень.
На місці події працювали сапери та кінологи. Поліція з’ясувала, що гранату було кинуто з вікна квартири. Незабаром затримали підозрюваного – 41-річного чоловіка, який пояснив свої дії шумом сусідів, що заважав йому.
“Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вбивство, спричинення тілесних ушкоджень, крадіжки та наркозлочини.”
Слідчі висунули підозру чоловіку за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – за придбання, носіння та зберігання бойового припасу, вибухового пристрою без відповідного дозволу. Також йому інкримінують ч. 4 ст. 296 КК України – хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.
Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
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