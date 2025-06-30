Віталій Кличко відсторонив Миколу Поворозника через святкування в день жалоби

Про це Кличко повідомив у Telegram

Міський голова Києва Віталій Кличко ухвалив рішення відсторонити від виконання обов’язків Миколу Поворозника, першого заступника голови Київської міськдержадміністрації. Це рішення стало наслідком журналістського розслідування, яке виявило, що Поворозник святкував свій день народження в день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 25 квітня. Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

“Хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно закону. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму.” – Віталій Кличко

Кличко також доручив провести службове розслідування щодо обставин святкування, до якого будуть залучені депутати Київради, які раніше ініціювали питання про недовіру Поворознику.

“За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення! На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обов’язків.” – Віталій Кличко

Нагадаємо, що 10 червня депутати Київської міської ради висловили недовіру Миколі Поворознику. Проект відповідного рішення підтримали 74 депутати під час пленарного засідання.

27 квітня було опубліковано розслідування, яке вказувало на те, що Поворозник разом з іншими чиновниками святкував свій день народження під час робочого часу. Це святкування відбулося 25 квітня, коли в Києві оголосили день жалоби за 12 загиблими внаслідок російського обстрілу.

Згідно з інформацією розслідування, святкування проходило на території комунального підприємства Вишгородського “Водоканалу”, розташованого на березі Київського моря.

Пізніше Микола Поворозник заявив, що журналістське розслідування є маніпуляцією, спрямованою на дискредитацію чиновників КМДА.