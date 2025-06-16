Безбар'єрність у Київському метрополітені 2025: прогрес та плани

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станом на червень 2025 року, лише 12 з 52 станцій Київського метрополітену повністю відповідають стандартам безбар’єрності. Це становить менше чверті від загальної кількості станцій. На інших станціях частково реалізовані пандуси, ліфти, підйомники, тактильні смуги та звукові маячки.

Відповідно до інформації, наданої Департаментом транспортної інфраструктури Київської міськдержадміністрації, повністю доступними є станції: “Червоний Хутір”, “Бориспільська”, “Вирлиця”, “Теремки”, “Іподром”, “Виставковий центр”, “Васильківська”, “Голосіївська”, “Деміївська”, “Лівобережна”, “Святошин” та “Сирець”. Часткове облаштування спостерігається на “Дарниці” та “Лісовій”. Всі 52 станції мають звукові маячки.

У КМДА зазначили, що тривають роботи з облаштування пандусів на станції “Вокзальна”, а також встановлення тактильної навігації на десяти центральних станціях метро. Нові станції проектуються з урахуванням вимог інклюзивності.

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА повідомив, що цього року комунальні служби облаштували 226 пішохідних переходів, встановили понад 6 тисяч антипаркувальних стовпчиків та 696 світлофорів зі звуковим супроводом. До кінця року планується встановлення ще кількох десятків сенсорних орієнтирів для людей з порушеннями зору.

“У сфері освіти ситуація краща: 363 заклади мають пандуси, 156 – універсальні санвузли, а в школах працюють понад 2 тисячі інклюзивних класів”, – додали у Департаменті освіти та науки.

Прогрес у безбар’єрності Києва та області

У червні Кабінет Міністрів України виділив 123 млн грн на створення безбар’єрних маршрутів у Бучі та Славутичі. Це частина проєкту “Рух без бар’єрів”, який передбачає модернізацію інфраструктури для маломобільних груп населення. Загалом уряд виділив понад 1,1 млрд грн 11 областям на ремонти та реконструкцію об’єктів.

У Київській області послуга “Соціальне таксі” вже доступна у 12 громадах, і до кінця року планується розширення ще на 10. Цей сервіс призначений для людей з інвалідністю, маломобільних осіб та літніх людей, щоб полегшити їм доступ до медичних, соціальних та адміністративних послуг.

На початку квітня було повідомлено, що в Києві до Мапи доступності додали заклади культури, медицини, ЦНАПи, житлові будинки та ТРЦ. Мапа містить інформацію про підйомники, тактильні елементи, паркувальні місця та інше, працює в тестовому режимі та постійно оновлюється.

Крім того, в Києві триває облаштування безбар’єрного доступу в закладах культури. Пандусами вже обладнано 62,5% театрів, усі мистецькі виші та 42% культурних кластерів. У 5 театрах і культурному кластері “Краків” доступні вистави для людей з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату. Також 150 працівників культури пройшли навчання з української жестової мови.