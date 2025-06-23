Атака на Київ 23 червня 2025: пошкодження метро та жертви

Про це йдеться на офіційному порталі Києва

У ніч на 23 червня Київ зазнав атаки з боку Російської Федерації, що призвело до перекриття руху транспорту поблизу станції метро “Святошин” та на вулиці Івана Виговського. Внаслідок цього були внесені зміни до маршрутів громадського транспорту, про що повідомляється на офіційному порталі столиці.

На вулиці Івана Виговського продовжують курсувати тролейбуси № 4, 5, 26, 35, які прямують до площі Валерія Марченка. Автобус № 32 здійснює рейси від Литовського проспекту до вулиці Білицької, а автобус № 36ТР – від вулиці Північної через проспект Європейського Союзу до площі Валерія Марченка. Цей маршрут тимчасово розділено на дві частини: від вулиці Північної до проспекту Європейського Союзу та від вулиці Чорнобильської до площі Марченка.

Автобуси № 37 та 37А, що курсують поблизу станції метро “Святошин”, тепер проходять через станцію “Нивки”, а автобуси № 90 у напрямку площі Валерія Марченка рухаються за схемою маршруту № 23. Рух тролейбусів № 41 наразі затримується.

Київський метрополітен функціонує у звичайному режимі, проте один з виходів зі станції “Святошин” до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) тимчасово закритий.

Кореспонденти відвідали станцію “Святошин”, де внаслідок обстрілу було пошкоджено один з виходів. Територія навколо станції усіяна уламками скла та огороджена, комунальні служби працюють над прибиранням.

“Внаслідок обстрілу РФ пошкоджено один із виходів зі станції метро ‘Святошин’, Київ, 23 червня 2025 рік.” – Суспільне новини/Тетяна Галака

Вночі очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що під час атаки було пошкоджено вихід станції метро “Святошин” та прилеглу зупинку громадського транспорту. Двоє людей отримали травми, але їм була надана допомога на місці без потреби у госпіталізації.

З вечора 22 червня до ранку 23 червня російські війська атакували Київ та Київську область, використовуючи дрони та балістичні ракети. Внаслідок обстрілів зафіксовано жертви та пошкодження в столиці та кількох населених пунктах регіону.

У Києві щонайменше шестеро людей загинули, а 19 отримали поранення. В області від поранень померла жінка, а щонайменше восьмеро людей отримали травми.

Найтяжчі наслідки були зафіксовані у Шевченківському районі Києва, де зруйновано цілий під’їзд багатоповерхового житлового будинку, внаслідок чого загинуло щонайменше шестеро людей.