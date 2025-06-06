Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Станції метро “Дніпро” та “Лісова” наразі закриті для входу та виходу через пошкодження колій і кабелів на ділянці між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. Це сталося внаслідок масованої атаки з боку Російської Федерації вночі. Інформацію про це надали у КП “Київський метрополітен”.

В даний момент поїзди курсують лише між станціями “Академмістечко” та “Арсенальна” з інтервалом приблизно 6 хвилин.

“На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба.” – КП “Київський метрополітен”

Пасажирські перевезення зможуть відновити лише ті поїзди, які залишилися на нічному відстої в тупиках підземних станцій. У метрополітені також зазначили, що додаткова інформація про наземний транспорт та відновлення роботи всієї червоної лінії буде надана пізніше.

В ніч на 6 червня внаслідок комбінованої атаки РФ ракетами та безпілотниками по Києву загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення. Уламки та влучання були зафіксовані в шести районах міста.