Про це написав у соцмережах генеральний прокурор Руслан Кравченко

Відомо, що посадовці Київського метрополітену були обізнані про аварійний стан тунелю “синьої” гілки, що призвело до його підтоплення та закриття у грудні 2023 року. Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив у соцмережах відеозаписи розмов між колишнім начальником КП “Київський метрополітен” Віктором Брагінським та головним інженером Віктором Вигівським, які наразі є підозрюваними у справі про службову недбалість.

Ці розмови, що відбулися 4, 6 та 7 грудня 2023 року, свідчать про те, що посадовці знали про аварійність тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” і про можливу надзвичайну ситуацію, яка могла призвести до серйозних наслідків. Кравченко підкреслив, що службовці не вжили необхідних заходів для запобігання цій ситуації, зокрема не організували цілодобовий моніторинг стану тунелів.

10 липня Національна поліція повідомила про підозру директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора у службовій недбалості, що призвела до руйнування тунелю метро. Правоохоронці встановили, що посадовець не контролював роботу підпорядкованих підприємств і не брав участі у вирішенні питань, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями, що призвело до закриття станцій метро.

Закриття станцій та організація альтернативних маршрутів наземним транспортом обійшлися бюджету Києва у понад 164 мільйони гривень.

Історія підтоплення тунелю київського метро

Перегінні тунелі між станціями “Деміївська” і “Либідська” були введені в експлуатацію у грудні 2010 року. 8 грудня 2023 року у Києві закрили кілька станцій метро через терміновий ремонт тунелю між цими станціями. Поїзди курсували лише від станції “Героїв Дніпра” до “Либідської”.

Причиною закриття стало розгерметизація тунелю та поява тріщин у його стінах. Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування через підтоплення метро. Після цього між станціями “Теремки” та “Либідська” курсували автобуси, що дублювали закриті станції.

9 грудня Державна комісія ТЕБ та НС дозволила використовувати станції та вестибюлі закритої гілки метро як укриття. З 13 грудня запровадили “човниковий” рух між станціями “Теремки” та “Деміївська”. 14 грудня Київрада ухвалила рішення, щоб пасажири не переплачували за вимушену пересадку через закриті станції, а з 18 грудня запровадили механізм компенсації “зайвих” поїздок.

Міський голова Києва Віталій Кличко пояснив, що аварійна ситуація виникла через недотримання технології під час будівництва перегону 15 років тому.

Подальші дії та судові рішення

23 липня 2024 року двом посадовцям КП “Київський метрополітен” повідомили про підозру у службовій недбалості. Слідство встановило, що вони не проводили обстеження технічного стану тунелю, що призвело до підтоплення. У метрополітені звинувачення відкинули.

25 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для виконувача обов’язків начальника та головного інженера КП “Київський метрополітен” Віктора Вигівського, а також для начальника служби колії, тунельних споруд і будівель Володимира Сидоренка.

12 вересня 2024 року, після дев’яти місяців ремонтних робіт, у тунелі відновили повноцінний рух поїздів “синьою” гілкою метро.