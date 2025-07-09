Виявлено зв’язки Київської митрополії УПЦ з Російською православною церквою: судовий позов

Як повідомляє офіційний сайт Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки зв’язків між Київською митрополією Української православної церкви та Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Це стало відомо 8 липня 2025 року, коли був виданий наказ “Про виявлення ознак афілійованості Київської митрополії Української Православної Церкви”. У Держслужбі підкреслили, що результати дослідження вже доступні для ознайомлення.

Найближчим часом планується оприлюднити більше деталей про виявлені ознаки та висновки дослідження. У той же час, Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом Київської митрополії УПЦ проти Кабінету Міністрів України, про що повідомив Синодальний Юридичний відділ церкви.

Позов стосується оскарження постанови уряду від 9 травня 2025 року №543, яка затверджує порядок проведення досліджень щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з іноземними структурами, діяльність яких заборонена в Україні. На основі цієї постанови Державна служба України з етнополітики та свободи совісті 16 травня видала наказ №Н-70/11, що розпочав перевірку зв’язків Київської митрополії УПЦ з забороненою іноземною релігійною організацією.

Київська митрополія стверджує, що не отримувала жодного офіційного запиту для надання інформації про свою діяльність, і жоден представник церкви не був залучений для пояснень під час проведення дослідження. Вони вважають, що це позбавило їх можливості захищати свої права та інтереси.

У позові зазначається, що урядова постанова суперечить Конституції України, принципам законодавчої техніки та практиці Європейського суду з прав людини, зокрема щодо передбачуваності та правової визначеності законів. Київська митрополія просить суд визнати постанову Кабміну протиправною та такою, що втратила чинність.