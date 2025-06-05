Завершення терміну проходження ВЛК для військовозобов’язаних у Києві

Напередодні речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін розповів Радіо Свобода

Сьогодні, 5 червня 2025 року, завершився термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних, які мали статус “обмежено придатний”. Цей статус стосувався громадян, які підпадали під нові вимоги законодавства, що набуло чинності 4 травня 2024 року. У Києві, зокрема в Оболонському та Солом’янському районах, утворилися великі черги біля медичних закладів.

Черги почали формуватися з 6 години ранку, хоча медичні установи відкриваються о 9:00. Дмитро Гуляєв, оператор ІВМ, поділився своїм досвідом, зазначивши, що це вже його п’ятий візит на ВЛК, і він продовжує приходити на перевірку через тривогу.

“І от я сьогодні вже, ну, вп’яте. Досиджу. А що буде? Ну, звісно, що воно от така черга, вона не сприяє бажанню навіть прийти перевірити там свій стан. В Резерв+ оновився. Я прийшов, був 41-й у черзі. Зайшло вже п’ять чоловіків. А зараз переді мною десь 15 людей. Чекаю. Є сподівання, що до сьомої (встигну – ред.), а може і ні. В мене призначене лікування, там, спину, плече. Коли я прийшов в лютому 22-го року до ТРО, походив, походив, мені сказали: “Хлопче, іди додому, ми тобі, якщо що, позовемо”. А зараз я не знаю”,

– Дмитро Гуляєв

Максим Симоненко, який почав проходити ВЛК близько тижня тому, також висловив своє невдоволення ситуацією. Він не відвідував комісію щодня через великі черги і був розчарований.

“Звичайно, я не задоволений. Я думаю, що всі не будуть задоволені тут. Чув, що сьогодні останній день для обмежено придатних. В мене відстрочка, я взагалі не знав, що треба проходити. Я думав протягом відстрочки (не потрібно приходити – ред.) і тому це все так затягнулось”,

– Максим Симоненко

Сергій, ще один учасник черги, розповів про труднощі, з якими він зіткнувся під час підготовки до повторного проходження ВЛК. Він витратив багато часу та коштів на медичні обстеження, зокрема на МРТ, а також на збір необхідних документів.

“Зробити МРТ – це теж недешево. І ну, треба час теж витратити. Тобто записи до всіх лікарів – це теж час. І попередньо можу відповісти, що десь днів п’ять я вже витратив на те, щоб зробити МРТ, позбирати виписки від лікарів, висновки”,

– Сергій

Він також висловив своє нерозуміння щодо складності організації процесу і запропонував вдосконалити систему запису на ВЛК, щоб уникнути черг і нічних стоянь під час комендантської години.

“У багатьох стоїть Резерв+. Так? І відносно цього там є графа – повторне ВЛК. Чому розробникам одразу не зазначити – що, які потрібно документи, день і годину, на яку повинен прийти чоловік. Все. І тоді вирішиться дуже багато питань з цими чергами, з іншими записами. Ось люди приходять на ВЛК в три години ночі записуватись. Це комендантська година”,

– Сергій

Кореспонденти намагалися потрапити до приміщень, де проходить ВЛК, але їх не пропустили працівники поліції та територіальних центрів комплектування (ТЦК). Також було заборонено спілкуватися з лікарями, посилаючись на можливий зрив проведення комісії.

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін повідомив, що ті, хто вже розпочав процедуру проходження ВЛК, зможуть її завершити. Водночас громадян, які не пройшли ВЛК до 5 червня 2025 року включно, вважатимуть такими, що порушили правила військового обліку в особливий період, і їм загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штрафування може відбуватися двома способами: працівники територіальних центрів під час перевірок документів на вулицях, блокпостах або мобільних постах можуть затримати особу без відповідної позначки про придатність і доставити до центру для складання протоколу. Другий спосіб – це самостійне звернення громадянина з порушенням строків переобстеження.

Нагадаємо, що всі військовозобов’язані, які до 4 травня 2024 року мали статус “обмежено придатний”, були зобов’язані повторно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року включно.