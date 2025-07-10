Ракетний удар по Києву та конференція в Римі з відновлення України

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини озброєння Україні, повідомляє AP.

У ніч на 10 липня Київ зазнав ракетного удару з боку Росії, внаслідок якого загинули двоє людей, а 14 отримали поранення. Влучання балістичних ракет і дронів-“шахедів” зафіксовано в шести районах столиці. Пошкоджено житлові будинки та нежитлові споруди, виникли численні пожежі. Найбільше постраждав Шевченківський район, де уламки дронів падали поблизу автозаправних станцій і житлових будинків.

У Римі 10 липня розпочнеться конференція, присвячена відновленню України. Про це повідомила перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко. Форум зосередиться на бізнесі, людському капіталі, регіонах та реформах, з особливим акцентом на оборонній економіці. Очікується підписання нових угод, зокрема з Нідерландами, а також розширення співпраці зі Швейцарією.

На конференції Україна представить інвесткаталог, що міститиме 250 проєктів на загальну суму 40 мільярдів доларів, а також оголосить 18 нових програм для залучення приватного капіталу. Запланована велика бізнес-ярмарка за участю понад 30 українських компаній. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні, після Лугано, Лондона та Берліна.

Президент Володимир Зеленський у Римі проведе переговори з представниками США, де основною темою стане санкційна політика та підготовка нового пакету американських обмежень проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа відновила постачання частини озброєння Україні після тижневої паузи. Серед поставок – 155-мм боєприпаси та високоточні снаряди GMLRS. Минулого тижня глава Пентагону Піт Гегсет призупинив постачання для перевірки запасів, що стало несподіванкою для Білого дому та союзників. Під обмеження потрапили комплекси Patriot і ракети Hellfire.