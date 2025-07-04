Масований обстріл Києва 4 липня 2025: наслідки та допомога постраждалим

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко

У ніч на 4 липня 2025 року Київ зазнав масованого обстрілу з боку російських військ, внаслідок чого у Святошинському районі було пошкоджено 9 житлових будинків та вибито 1268 вікон. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Журналісти відвідали місце подій і поспілкувалися з мешканцями, які разом із рятувальниками та комунальниками працюють над ліквідацією наслідків атаки. Люди прибирають уламки скла, виносять рами від вибитих вікон, а тимчасово закривають отвори плівкою та плитами OSB.

Любов Василівна, одна з мешканок пошкодженого будинку на вулиці Леся Курбаса, розповіла, що під час обстрілу була в селі. О 4 ранку сусіди сповістили її про обстріл, відсутність електрики та зупинку ліфта, а також про те, що вона не знає, де її чоловік і син.

“Я давай їм телефонувати, вони десь сховалися. Слава Богу, вони вибігли і спаслись. Я давай на електричку сюди їхать, залізничні колії також були перебиті. У квартирі – у нас трьохкімнатна на дві сторони, і там і там все постраждало, вибило всі вікна, підвіконня, штори, тюлі порвало.” – Любов Василівна, мешканка будинку

Тимур Ткаченко зазначив, що до штабу у Святошинському районі за матеріальною допомогою звернулися 150 осіб, одна людина подала заявку на допомогу з оренди житла. Штаб не лише консультує щодо компенсацій, а й надає харчування та психологічну підтримку.

Голова Святошинської районної організації Товариства Червоного Хреста України Людмила Мельникова розповіла про роботу штабу:

“Штаб працює з четвертої ранку, тому що одразу виникла велика потреба. Допомагаємо не тільки місцевому населенню, це і плівка, чай, кава, консультація, а також годуємо наших рятувальників, які розбирають завали. Приходять постійно, потік великий, тому що об’єм, який зазнав уражень, він доволі великий, більше 9 будинків. На 16 годину нами видано близько 3 тисяч напоїв, а також було видано 350 обідів гарячих.” – Людмила Мельникова, голова районної організації Червоного Хреста

Штаб відновить свою роботу 5 липня з 9 ранку.

Під час нічної атаки сили ППО Києва успішно відбивали удари, проте в шести районах виникли пожежі. На жаль, одна людина загинула – її тіло було знайдено у нежитловому приміщенні Святошинського району. За даними прокуратури, 26 осіб отримали поранення.

Наслідки атаки були зафіксовані на шести локаціях, найбільше пошкоджень спостерігалося на вулиці Леся Курбаса. Рятувальники ліквідували пожежі автомобілів та усунули пошкодження у 14-поверховому житловому будинку.

Для постраждалих мешканців організували штаби допомоги. Через обстріл у деяких районах Києва зникла електроенергія, але енергетики змогли підключити домівки до резервного живлення. Пошкоджено обладнання ДТЕК та дві трансформаторні підстанції. Станом на 15:00 світло повернули трьом тисячам родин.

У Київській області повітряна тривога тривала понад 15 годин. Постраждалих немає, об’єкти критичної інфраструктури не зазнали влучань. Пошкодження зафіксовані у п’яти районах, зокрема на Фастівщині ліквідували пожежу покрівлі багатоповерхівки та займання семи приватних гаражів.