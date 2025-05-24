Масована атака Росії на Київ: 14 постраждалих та допомога від міста

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація

Згідно з оновленими даними, внаслідок нічної масованої атаки російських військ на Київ постраждали 14 осіб. Цю інформацію надала Київська міська військова адміністрація.

У повідомленні КМВА зазначається: “Внаслідок обстрілів, які здійснили російські війська, на території Києва зафіксовано 14 постраждалих. Це число є меншим, ніж попередні оцінки, але ситуація залишається динамічною”.

Станом на 14:00 відомо про пошкодження дев’яти житлових будинків та 26 автомобілів у трьох районах столиці. У Солом’янському районі також постраждала лінія електропередач.

Крім того, зазнали руйнувань об’єкти соціальної інфраструктури: дві школи у Дніпровському та Оболонському районах, приміщення поліклініки в Подільському районі, а також відділення “Укрпошти” та котельня у Солом’янському районі.

КМВА також повідомляє про нові випадки виявлення уламків збитих ворожих ракет і дронів. Якщо ви помітили елементи, які можуть бути частинами російської зброї, терміново телефонуйте за номером 101.

На місцях пошкоджень тривають роботи з очищення території від будівельного сміття та скла, а вибиті вікна затягують плівкою.

Постраждалі внаслідок російських обстрілів мають право на отримання матеріальної допомоги та коштів для відновлення пошкодженого житла. У Києві діють кілька програм, які можуть допомогти:

Програма “Турбота. Назустріч киянам” – матеріальна допомога від міста у розмірі 10 000 грн;

Допомога від депутатів Київради – у районах можна звернутися до будь-якого депутата Київради, орієнтовна сума виплати – 10 тисяч гривень;

Програма “єВідновлення” через застосунок “Дія”;

У разі визнання житла непридатним для проживання, передбачена одноразова допомога в розмірі 40 тис. грн для оренди тимчасового житла, а також щомісячна допомога в розмірі 20 тис. грн до моменту відновлення помешкання, але не довше ніж протягом одного року.

У ніч проти 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, використавши 14 балістичних ракет типу “Іскандер-М/KN-23” та 250 безпілотників. Шість балістичних ракет були збиті над Києвом, а також знешкоджено 245 російських дронів.