Ракетний удар по Києву 17 червня 2025: 21 загиблий, День жалоби

Про це повідомляє ДСНС України у Facebook

Кількість жертв внаслідок ракетного удару Росії по житловому будинку в Солом’янському районі Києва зросла. Станом на сьогодні, 18 червня 2025 року, підтверджено 16 загиблих. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

“З-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще п’яти загиблих осіб.” – ДСНС України

Протягом ночі рятувальники працювали над розбиранням завалів зруйнованого під’їзду, намагаючись знайти можливих постраждалих. Пошукові роботи тривали всю ніч і продовжуються з ранку. Загалом у столиці внаслідок російської атаки 17 червня загинули 21 особа, а 134 отримали поранення.

Деталі обстрілу Києва

У ніч на 17 червня Росія здійснила комбінований удар по Києву, використовуючи дрони, крилаті та балістичні ракети. В результаті цієї атаки загинули щонайменше 21 людина, а понад 130 отримали травми.

У Солом’янському районі було зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку, а також пошкоджено гуртожитки авіаційного інституту, житлові будинки в кількох районах, дитячий садок та інші об’єкти інфраструктури.

18 червня в Києві оголошено Днем жалоби на честь жертв масованої атаки. На місці ракетного удару в районі Нивок виявили численні металеві кульки, які були частиною ракети. Ці елементи призначені для ураження максимальної кількості людей.