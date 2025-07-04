Нічна атака на Київ: загиблий, поранені та руйнування інфраструктури

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram-каналі

У Святошинському районі Києва, під час ліквідації наслідків нічної масованої атаки з боку Російської Федерації, рятувальники виявили тіло загиблого. Про це повідомив Тимур Ткаченко, голова Київської міської військової адміністрації.

Згідно з інформацією від міського голови Віталія Кличка, тіло було знайдено у нежитловій будівлі. Також відомо, що щонайменше 24 особи отримали поранення, з яких 12 наразі перебувають у лікарнях столиці.

Під час виїздів на виклики до постраждалих було пошкоджено п’ять автомобілів швидкої допомоги, проте серед медиків немає поранених.

Внаслідок нічної атаки у Києві зазнали руйнувань не лише житлові будинки, а й об’єкти соціальної інфраструктури. Найбільше постраждали Солом’янський та Святошинський райони, зазначив Кличко.

Протягом ночі сили протиповітряної оборони Києва відбивали атаки ворога. Рятувальники ліквідовували пожежі у шести районах, де також зафіксовані руйнування.

Для мешканців, які постраждали внаслідок обстрілу, були розгорнуті штаби допомоги. Після масованого обстрілу у деяких районах столиці зникла електроенергія. Наразі енергетики підключили домівки киян до резервного живлення, про що повідомила пресслужба ДТЕК.

В результаті атаки було пошкоджене обладнання ДТЕК, а також зруйновано дві трансформаторні підстанції. Станом на 15:00 енергетики змогли відновити електропостачання для трьох тисяч родин.

У Київській області повітряна тривога тривала понад 15 годин. На щастя, обійшлося без постраждалих та влучань в об’єкти критичної інфраструктури, проте зафіксовані пошкодження у п’яти районах.

Зокрема, на Фастівщині рятувальники ліквідували пожежу на покрівлі багатоповерхового будинку та займання семи приватних гаражів.