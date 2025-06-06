Нічна атака на Київ 6 червня: пожежа, жертви та пошкодження метро

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Києві, в Солом’янському районі, на 11 поверсі багатоповерхового будинку сталася пожежа внаслідок нічної атаки з боку Росії. Цю інформацію підтвердили місцеві жителі 6 червня.

Вранці мешканці разом із комунальними службами прибирали вибите скло та уламки фасаду. Ірина, жителька сусіднього будинку, поділилася своїми враженнями про нічні події. Вона спустилася в підземний паркінг, який слугує укриттям, і зазначила, що вибухова хвиля вибила ворота паркінгу.

“У нашому будинку посипались двері, вікна вибуховою хвилею вдавило. Це все було посеред ночі.” – Ірина, жителька Солом’янського району

Після оголошення тривоги Олександр разом із дружиною також спустилися до паркінгу, взявши з собою необхідні речі.

“Близько другої ночі почули, як шум почав знижуватись. Тоді стався вибух. Хвилею вибило двері паркінгу. Після цього я вийшов і дивлюсь, що усе горить, люди бігають.” – Олександр, мешканець будинку

Деталі обстрілу Києва

У ніч на 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки з боку Росії, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення. Уламки та влучання були зафіксовані в шести районах міста.

Під час ліквідації наслідків атаки загинули троє рятувальників ДСНС, дев’ятеро отримали поранення.

Крім того, пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями метро “Дарниця” та “Лівобережна”. У зв’язку з цим наземна частина станцій метро “Дніпро” – “Лісова” тимчасово закрита для входу та виходу пасажирів.