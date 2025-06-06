Нічна атака на Київ 6 червня: пожежа, жертви та пошкодження метро

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У Києві, в Солом’янському районі, на 11 поверсі багатоповерхового будинку сталася пожежа внаслідок нічної атаки з боку Росії. Цю інформацію підтвердили місцеві жителі 6 червня.
Вранці мешканці разом із комунальними службами прибирали вибите скло та уламки фасаду. Ірина, жителька сусіднього будинку, поділилася своїми враженнями про нічні події. Вона спустилася в підземний паркінг, який слугує укриттям, і зазначила, що вибухова хвиля вибила ворота паркінгу.
“У нашому будинку посипались двері, вікна вибуховою хвилею вдавило. Це все було посеред ночі.”
Після оголошення тривоги Олександр разом із дружиною також спустилися до паркінгу, взявши з собою необхідні речі.
“Близько другої ночі почули, як шум почав знижуватись. Тоді стався вибух. Хвилею вибило двері паркінгу. Після цього я вийшов і дивлюсь, що усе горить, люди бігають.”
Деталі обстрілу Києва
У ніч на 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки з боку Росії, внаслідок якої загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення. Уламки та влучання були зафіксовані в шести районах міста.
Під час ліквідації наслідків атаки загинули троє рятувальників ДСНС, дев’ятеро отримали поранення.
Крім того, пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями метро “Дарниця” та “Лівобережна”. У зв’язку з цим наземна частина станцій метро “Дніпро” – “Лісова” тимчасово закрита для входу та виходу пасажирів.
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