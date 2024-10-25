Цього року в Україні було зареєстровано 1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону, що у 1,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року. У середньому, у 2024 році щомісяця надходить 180 звернень, у той час як торік їх було по 300 на місяць. Водночас у столиці отримують найбільшу кількість скарг.

Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот”.

Українці найчастіше скаржаться на відсутність української версії вебсайтів — таких звернень зафіксовано 525, що становить 29%. Причиною 288 скарг (16%) стало обслуговування російською мовою, а ще 247 звернень (14%) пов’язані з порушеннями у рекламі.

Де в Україні скаржаться найчастіше на порушення мовного закону

Київ незмінно лідирує — 706 звернень цьогоріч. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина — 326 звернень, Харківщина — 149 звернень та Дніпропетровщина — 148 звернень.

Звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік, коли було складено 128 протоколів.

Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів (ст. 27 Закону) — 42% від загальної кількості. Цьогоріч їх у 3 рази більше, ніж торік.

Наразі вже накладено 64 штрафи за порушення мовного закону — у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено вже 91 попередження, проти 61 минулоріч.