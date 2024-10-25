Про це йдеться у дослідженні “Опендатабот”.
Українці найчастіше скаржаться на відсутність української версії вебсайтів — таких звернень зафіксовано 525, що становить 29%. Причиною 288 скарг (16%) стало обслуговування російською мовою, а ще 247 звернень (14%) пов’язані з порушеннями у рекламі.
Де в Україні скаржаться найчастіше на порушення мовного закону
Київ незмінно лідирує — 706 звернень цьогоріч. До антирейтингу регіонів також потрапили Одещина — 326 звернень, Харківщина — 149 звернень та Дніпропетровщина — 148 звернень.
Звернень поменшало, водночас покарань за ними стало більше. Так, 216 протоколів було складено на порушників мовного закону цьогоріч. Це вже у 1,7 рази більше, ніж за весь 2023 рік, коли було складено 128 протоколів.
Найбільше протоколів стосуються відсутності української версії сайтів (ст. 27 Закону) — 42% від загальної кількості. Цьогоріч їх у 3 рази більше, ніж торік.
Наразі вже накладено 64 штрафи за порушення мовного закону — у 3 рази більше, ніж за весь 2023 рік. Також винесено вже 91 попередження, проти 61 минулоріч.
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