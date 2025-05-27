Спростування чуток про вибухівку в Дарницькому районі Києва

Як зазначає пост в Telegram Віталія Кличка

Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації, спростував чутки про виявлення вибухового пристрою поблизу багатоповерхового будинку в Дарницькому районі. Ця інформація з’явилася в соціальних мережах, де повідомлялося про знайдений предмет, який нібито міг бути вибухівкою.

У своєму повідомленні в Telegram Ткаченко зазначив, що насправді виявлений предмет нагадує водопровідну трубу. Він закликав жителів не піддаватися паніці та звертатися лише до офіційних джерел інформації, таких як військова адміністрація та Національна поліція.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також повідомляв про можливе виявлення вибухового пристрою у дворі одного з будинків у Дарницькому районі, що викликало занепокоєння серед мешканців. Однак подальші перевірки підтвердили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Таким чином, офіційні органи підкреслюють важливість перевірки інформації через надійні канали та уникнення поширення непідтверджених чуток, які можуть викликати зайве занепокоєння серед населення.