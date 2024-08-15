Вторгнення України в Курськ підвищує ставки для обох сторін конфлікту в Сумській області. Київ отримує психологічні та політичні переваги, але усвідомлює, що Путін не може дозволити собі програти.

Про це пише The Guardian.

Через дев’ять днів після початку вторгнення України до Росії, Київ демонструє зростаючу впевненість у своїх діях. Українські солдати вказують на можливість розширення логістичних функцій всередині Росії, оскільки лінії постачання стають довшими.

Це свідчить про поступове зростання відданості України вторгненню, хоча його остаточний результат залишається невизначеним.

Оперативна безпека України залишається жорсткою, забороняючи солдатам публікувати військові успіхи без дозволу. Проте українські ЗМІ, зокрема канал 1+1, отримали доступ до інформації про події в Росії.

Президент Володимир Зеленський повідомив про наступ українських сил на російську територію, зокрема про роздачу води російським цивільним. Він також провів зустріч з високопосадовцями для обговорення ситуації в Курській області, акцентуючи увагу на питаннях безпеки та гуманітарної допомоги.

Україна досягає успіхів на російській території, але ситуація в Донецьку залишається складною. Транспортні сполучення Покровська підвищують стратегічне значення регіону.

Київ сподівається на ослаблення російських сил на сході, але немає підтверджень, що Росія виводить значні війська з Донецького сектора. Аналітики зазначають, що поки що лише окремі елементи російських нерегулярних підрозділів були переміщені.