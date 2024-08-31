Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з американськими високопосадовцями передав список цілей для ураження ракетами ATACMS.

Про це Умєров заявив в інтервʼю CNN.

Голова Міноборони України обговорив у Вашингтоні з американськими посадовцями можливість зняття обмежень на використання далекобійної зброї для ударів по території Росії.

“Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тому я сподіваюся, що нас почули”, – зазначив він.

Він також надав список цілей для ракет ATACMS, про що раніше повідомляли американські ЗМІ.

Умєров підкреслив, що Україна продовжить вимагати зняття обмежень для захисту цивільних осіб та інфраструктури, оскільки російські війська вбивають українських громадян.

Він зазначив, що метою є стримування російської авіації та запобігання її наближенню до українських кордонів для бомбардування міст.