Руйнівна атака на Київ 10 липня: згоріла фотостудія Daylight

Як повідомила студія у соцмережах у своєму Instagram
У ніч на 10 липня Київ зазнав руйнівної атаки з боку російських військ, внаслідок якої згоріла фотостудія Daylight. Саме в цій студії проходили зйомки нового кліпу Dorofeeva та Positiff, а також Женя Галич. Про трагедію повідомила сама студія через свої соціальні мережі.
“Це був привілей і велике щастя працювати для таких прекрасних людей. Всі бронювання скасовуються з поверненням коштів.”
Власники студії розповіли, що дрони влучили в кут будівлі, де розташовувалася студія, що призвело до пожежі та повного вигоряння приміщення. Відновлення студії не планується.
Ця студія стала місцем зйомок для нового кліпу Dorofeeva та Positiff, а також для відео на пісню “Убер” від Жені Галича та Ігоря Кириленка.
Обстріл Києва 10 липня
У ніч на 10 липня російські війська завдали ударів по Києву, використовуючи балістичні ракети та дрони. Міська влада повідомила про влучання та падіння уламків збитих цілей у шести районах столиці.
Внаслідок атаки загинуло двоє людей, а 28 отримали поранення.
За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 10 липня (з 18:00 9 липня) Росія здійснила атаку на Україну, використавши 415 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 397 ударних безпілотників Shahed та інших типів;
- 8 балістичних ракет “Іскандер-М”;
- 6 крилатих ракет “Х-101”;
- 4 зенітні керовані ракети “С-300”.
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