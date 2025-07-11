Руйнівна атака на Київ 10 липня: згоріла фотостудія Daylight

Як повідомила студія у соцмережах у своєму Instagram

У ніч на 10 липня Київ зазнав руйнівної атаки з боку російських військ, внаслідок якої згоріла фотостудія Daylight. Саме в цій студії проходили зйомки нового кліпу Dorofeeva та Positiff, а також Женя Галич. Про трагедію повідомила сама студія через свої соціальні мережі.

“Це був привілей і велике щастя працювати для таких прекрасних людей. Всі бронювання скасовуються з поверненням коштів.” – Фотостудія Daylight

Власники студії розповіли, що дрони влучили в кут будівлі, де розташовувалася студія, що призвело до пожежі та повного вигоряння приміщення. Відновлення студії не планується.

Ця студія стала місцем зйомок для нового кліпу Dorofeeva та Positiff, а також для відео на пісню “Убер” від Жені Галича та Ігоря Кириленка.

Обстріл Києва 10 липня

У ніч на 10 липня російські війська завдали ударів по Києву, використовуючи балістичні ракети та дрони. Міська влада повідомила про влучання та падіння уламків збитих цілей у шести районах столиці.

Внаслідок атаки загинуло двоє людей, а 28 отримали поранення.

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 10 липня (з 18:00 9 липня) Росія здійснила атаку на Україну, використавши 415 засобів повітряного нападу, серед яких: