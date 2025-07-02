У Києві затримали водія таксі за побиття Тоні Матвієнко

Як повідомляє столична поліція
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив співачку Тоню Матвієнко під час конфлікту в таксі. Інформацію про інцидент підтвердила столична поліція.
Заслужена артистка України Тоня Матвієнко звернулася до правоохоронців після того, як 30 червня на Печерську сталася неприємна ситуація. У своєму Instagram співачка зазначила, що водій таксі з самого початку поїздки поводився “зневажливо”, що призвело до конфлікту, в результаті якого вона отримала удар.
Оперативники швидко встановили особу водія та затримали його. Виявилося, що порушником є 63-річний мешканець столиці.
Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України, що стосується побоїв і мордування. За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу або виконання громадських чи виправних робіт.
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