Мовний скандал на концерті Вєрки Сердючки: поліція розпочала перевірку

Про це поінформували у пресслужбі поліції Київщини

На Київщині поліція розпочала перевірку можливих правопорушень, що мали місце під час концерту Вєрки Сердючки (справжнє ім’я – Андрій Данилко), який відбувся 13 червня. Під час заходу звучали пісні російською мовою, що викликало широкий суспільний резонанс.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби поліції Київщини. Правоохоронці дізналися про інцидент завдяки відео, опублікованому в соціальних мережах, і наразі з’ясовують усі деталі події. Відомості про інцидент внесено до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення.

Раніше активісти звернулися до Уповноваженого із захисту державної мови зі скаргою на концерт Verka Serduchka & Band, де звучали російськомовні пісні, а також Андрій Данилко спілкувався з глядачами російською мовою.

“Ми не дозволимо, щоб в українській столиці під прикриттям ‘розваг’ знову легалізували мовну присутність держави-агресора. Це не просто про закон – це про національну гідність. І відповідальність буде.” – Тарас Кремінь, Уповноважений із захисту української мови

Відео з концерту опублікувала акторка і телеведуча Тала Калатай, яка зазначила, що пісні лунали російською мовою, а ціна квитків сягала 5000 гривень. Музичний критик Роман Бутурлакін також висловив своє незадоволення репертуаром Вєрки Сердючки.

PR-директор артиста спростував інформацію про спілкування Данилка російською мовою під час концерту, пояснивши, що Вєрка Сердючка говорить полтавським суржиком – локальним діалектом, який є частиною її образу. За його словами, на заході звучали пісні українською, англійською та кілька старих композицій в оригіналі.

Цей інцидент не є першим мовним скандалом за участю Андрія Данилка через виконання російськомовних пісень. Минулого року мовний омбудсмен Тарас Кремінь зазначав, що публічне виконання таких пісень не порушує законодавство, якщо це офіційний репертуар громадянина України.

Сам Данилко раніше заявляв, що мова – це засіб комунікації, і він не відмовляється від російської. Він також підкреслював, що не розуміє, чому його звинувачують у використанні мови агресора.

Законодавче регулювання мовного питання

Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” набув чинності 16 липня 2019 року. Він закріплює статус української мови як єдиної державної та поступово вводить її обов’язкове використання у публічних сферах.

З 16 січня 2021 року державна мова є обов’язковою для обслуговування споживачів. За порушення мовного законодавства передбачені штрафи: від 3400 до 8500 гривень за перше порушення та від 8500 до 11900 гривень за повторне.

З 16 січня 2022 року на українську мову мали перейти і друковані медіа, що є частиною комплексної політики підтримки державної мови в Україні.