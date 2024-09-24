Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.
Зазначається, що рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.
У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.
“Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в ТОП-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв’язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики”, – зазначив Оленич.
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