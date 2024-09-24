Українська столиця потрапила до ТОП-15 найкращих міст світу за рівнем цифровізації і розвитку електронних сервісів. Київ посів 13 місце.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич.

Зазначається, що рейтинг Local Online Services Index від ООН проводиться кожні 2 роки і показує, як міста здійснюють цифрову трансформацію.

У ньому оцінюють онлайн-послуги, сервіси електронної демократії, цифрову інфраструктуру.

“Цього року за цими показниками ми обійшли такі міста як Париж, Рим і Відень та увійшли в ТОП-15 серед 193 міст. Дякуємо киянам за зворотній зв’язок, який дає змогу розвивати місто попри всі виклики”, – зазначив Оленич.