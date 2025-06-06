Нічний обстріл Києва: відключення світла та жертви

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі

Внаслідок нічного обстрілу, здійсненого Росією, частина лівого берега Києва залишилася без електрики. Наразі тривають активні ремонтні роботи, спрямовані на відновлення електропостачання. Цю інформацію підтвердили у ДТЕК Київські електромережі.

Без світла залишилися 2 167 родин у столиці. Аварійні служби вже розпочали ліквідацію наслідків пошкоджень.

“Комунальні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло в будинки мешканців.”

У ніч на 6 червня Київ зазнав масованої атаки ракетами та дронами. В кількох районах міста зафіксовано влучання та падіння уламків, що призвело до виникнення пожеж, а також пошкодження житлових будинків, освітнього закладу та станції метро.

На жаль, внаслідок обстрілу загинули четверо людей, а ще 20 отримали поранення.

Крім того, на Київщині зафіксовані пошкодження у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах. Постраждали приватні будинки та господарські споруди, проте, за попередніми даними, серед населення жертв не зафіксовано.