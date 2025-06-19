Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 червня у Києві, неподалік Верховної Ради, відбулася акція під назвою “Борітеся – поборете”, присвячена пам’яті військовополонених та зниклих безвісти. Десятки родин зібралися, щоб привернути увагу до своїх близьких, з якими немає зв’язку вже тривалий час.

Учасники акції принесли плакати та фотографії своїх рідних, які зникли безвісти. Серед них була пані Тетяна, чий брат, військовослужбовець 225 окремого штурмового батальйону, зник понад 14 місяців тому.

“Він пішов захищати Україну ще у 2022 році. Ми в пошуках 24/7. Його чекає мама. Його чекає батько – інвалід. І ми дуже чекаємо. Ми зверталися до командування – але замість правди чуємо лише брехню. Вони кажуть, що нічого не знають, не можуть пояснити, що сталося з нашими хлопцями.” – пані Тетяна

Інна, яка приїхала з Донеччини і тимчасово мешкає у Києві, також приєдналася до акції. Вона шукає свого брата, який зник безвісти у 2023 році на Куп’янському напрямку.

“Чекаю брата, який пішов ще до повномасштабного вторгнення, задовго до цього, але у 2023 році він зник безвісти на Куп’янському напрямку. Інформацією ми ніякою не володіємо. Нам сказали, що дрони підняли, тіл немає. Все.” – Інна

Учасники акції також висловили протест проти закону №3995, підписаного президентом Володимиром Зеленським у листопаді 2024 року, який набрав чинності 20 січня 2025 року. Цей закон дозволяє військовим самостійно вирішувати, хто отримає виплати у разі зникнення безвісти або потрапляння в полон. Якщо немає особистого розпорядження, кошти розподіляються між членами родини рівними частками, але загальна сума виплат не перевищує 50% грошового забезпечення.

Родичі вважають, що дія закону не повинна поширюватися на тих, хто зник до його ухвалення, і підкреслюють численні недоліки документа.

“Ми протестуємо проти закону №3995, бо цей закон створює колізії між людьми, між різними групами та державою, оскільки він повністю не відповідає Конституції України.” – Маріанна Яцеленко, дружина зниклого безвісти Андрія Яцеленка

Згідно з цим законом, 50% грошового забезпечення військовослужбовців надходить на віртуальні рахунки казначейства України. Родичі вимагають, щоб виплати надходили на реальні рахунки сімей і підпадали під 100% індексації.

“Ніхто не знає, що буде з тими віртуальними рахунками через рік, два чи п’ять. Гарантії повернення цих коштів військовослужбовцю і його сім’ї у разі неповернення немає. Ці кошти, які держава склала, у разі загибелі військовослужбовця повинні перейти членам його сім’ї. Але механізму такого переходу немає, бо відкривати спадкову справу має сенс лише за наявності реального рахунку, з якого кошти будуть переводитися сім’ї. А оскільки рахунок віртуальний, невідомо, скільки кіл пекла має пройти родина, дізнавшись про загибель рідного.” – Маріанна Яцеленко

Акція продовжує привертати увагу до важливих питань, пов’язаних із правами родин військовослужбовців, які зникли безвісти.