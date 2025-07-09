Про це засновник видавництва Владислав Кириченко повідомив Forbes Ukraine

4 липня Київ зазнав чергової атаки з боку Росії, внаслідок якої постраждав склад видавництва та інтернет-магазину “Наш формат”. Загальні збитки, враховуючи витрати на простої та переїзд, оцінюються приблизно у 100 тисяч доларів. Про це розповів засновник видавництва Владислав Кириченко в інтерв’ю.

Кириченко зазначив, що більшість книг залишилися неушкодженими, оскільки вони були упаковані в коробки на палетах.

“Якісь 5 % книг підмокли, а таких, щоб згоріли, практично немає.” – Владислав Кириченко

Видавництво вже знайшло нове приміщення для складу, але тепер потрібно перевезти близько 300–350 тисяч книг, серед яких є видання “Нашого формату” та інших видавництв. Засновник додав, що планують відновити склад протягом 2–3 тижнів, хоча спочатку очікували, що це займе більше часу.

Загальні збитки, включаючи витрати на простої та переїзд, оцінюються до 100 тисяч доларів.

“Це точно не $10–30 000, але й явно не більше $100 000.” – Владислав Кириченко

Внаслідок вибуху та уламків було зруйновано фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, а також зазнали руйнувань внутрішні приміщення складу та кабінету. У видавництві підкреслили:

“Але головне – ніхто не постраждав і всі живі. А залізо і бетон ми відновимо, книги додрукуємо.”

“Наш формат” тимчасово призупинив відправлення замовлень, але планує відновити роботу вже наступного тижня. Усі співробітники активно залучені до процесу відновлення.